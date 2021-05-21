Новый двигатель для Lada Granta создал неожиданную проблему

Фото: Lada

С 12 мая 2021 года компания «АвтоВАЗ» начала комплектовать семейство Lada Granta новым двигателем ВАЗ-11182. Такие машины поступили в продажу 18 мая. Накануне стало известно, что с новым силовым агрегатом все оказалось не так гладко, как предполагалось: мотор передает слишком высокую вибрацию на кузов.

Как сообщает сообщество «Avtograd News» со ссылкой на собственный источник внутри «АвтоВАЗа», компания обнаружила неожиданную проблему в «Грантах», оборудованных новым 1,6-литровым 90-сильным двигателем, который ранее дебютировал на Lada Largus FL.

Фото: Lada

«Ввиду того что на «Гранте» отсутствует подрамник, при работе двигателя на холостых оборотах на кузов передается излишняя вибрация. При включении осветительных приборов вибрация ещё более усиливается. На Ларгусе такая проблема отсутствует», – говорится в сообщении паблика.

Сообщество отмечает, что в данный момент службы «АвтоВАЗа», отвечающие за качество, ищут варианты решения проблемы.

Напомним, стоимость седана Lada Granta с новым 90-сильным двигателем составляет от 519 тысяч 900 рублей. За версию в кузове лифтбэк просят минимум 541 тысячу 900 рублей.

Хэтчбек оценен в сумму от 565 тысяч 500 рублей, а универсал – от 548 тысяч 900 рублей. Стоимость кросс-универсала с новым мотором начинается от 640 тысяч 900 рублей.