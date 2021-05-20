Chery готовит новый крупный кроссовер: его назовут Jetour X90 Plus

Фото: Chery

Компания Chery планирует расширить модельную линейку своего суббренда Jetour, основанного в 2018 году. К актуальным кроссоверам X70, X90 и X95 вскоре добавится новый SUV, который получит название X90 Plus.

Премьера модели состоялась на апрельском автосалоне в Шанхае, однако тогда на автомобиль журналисты практически не обратили внимания. Накануне в Сети появились фотографии товарных Jetour X90 Plus, а в базу китайского минпрома загрузили информацию о технических характеристиках новинки.

Фото: Chery

По всей видимости в основе X90 Plus будет лежать кроссовер X95 – у автомобилей совпадает форма бокового остекления, однако в остальном их дизайн разнится. У новой модели большая радиаторная решетка с горизонтальными плашками, как у X70 Plus, выстроенные вертикально ДХО, заимствованные у «младшего» собрата, а также полностью оригинальные задние фонари, объединенные светящейся и хромированной полосами.

Фото: Chery

Длина новинки – 4858 мм. Размер колесной базы равен 2850 мм. Ширина и высота составляет 1925 и 1780 мм соответственно.

Салон полностью унифицирован с другими кроссоверами Jetour, включая в оснащение селектор трансмиссии в виде джойстика, беспроводную зарядку для смартфона, виртуальную панель приборов и сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Фото: Chery

В качестве силового агрегата новый X90 Plus получит 2-литровую «турбочетверку» мощностью 254 лошадиные силы и 390 Нм, ассистировать которой предстоит 7-диапазонному «роботу» с двумя сцеплениями. Привод, как и у других кроссоверов Jetour, будет только передним.

Продажи в «Поднебесной» X90 Plus начнутся до конца 2021 года. Автомобиль предложат покупателям как в 5-местном, так 6- и 7-местном вариантах. На российском рынке новая модель суббренда Chery не появится.