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Показан серийный Dacia Bigster: на его базе сделают новую Niva

От: Алексей Шмидт
Фото: Autofacil

Компания Dacia, принадлежащая Renault Group, запатентовала дизайн серийной версии нового кроссовера Bigster. Автомобиль должен выйти в продажу 2024 году и интересен российским покупателям тем, что его платформа достанется новому поколению Lada Niva.

Судя по официальным изображениям новинки, опубликованным испанским изданием «Autofacil», серийная версия Bigster не получит серьезных отличий от концепт-кара, дебютировавшего в начале 2021 года. От прототипа «товарный» кроссовер унаследует зауженную головную оптику с Y-образным рисунком, а также пластиковые накладки на арках и порогах и вентиляционные отверстия в передних крыльях. 

Фото: Autofacil

Новинка будет спроектирована на платформе CMF-B, которая в будущем ляжет в основу всех моделей Dacia и Lada. На ней же построят следующее поколение Lada Niva 2024.

По неофициальной информации, Dacia Bigster будут продавать с 1,2-литровым турбированным мотором в нескольких вариантах отдачи, а также с гибридной установкой на базе этого же агрегата. 

До европейских дилеров кроссовер доберется к 2025 году и будет конкурировать в «Старом Свете» с Kia Sportage и Volkswagen Tiguan.

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