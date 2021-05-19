Toyota показала тизеры нового поколения пикапа Tundra

Фото: Toyota

Компания Toyota опубликовала фото и видеотизер нового поколения пикапа Tundra, премьера которого состоится в ближайшие несколько недель. Точная дата презентации реформенной модели пока не называется.

На выложенных фото-и видеоматериалах автомобиль запечатлен в анфас с включенными фарами, что не позволяет полноценно рассмотреть его внешний облик. Тем не менее, даже в таких условиях можно заметить, что новый Tundra обзаведется рельефным капотом и сложной конфигурацией дневных ходовых огней.

О технической части новой генерации пикапа официально пока ничего неизвестно. По слухам, в его основе будет лежать новая рамная платформа F1, которая позволит сделать автомобиль полностью электрическим. Что касается версии с ДВС, то она останется, но сменит легендарный 5,7-литровый V8 на твин-турбированный V6.

Напомним, актуальное поколение Toyota Tundra вышло в продажу еще 14 лет назад (в 2007 году). Автомобиль входит в категорию полноразмерных рамных пикапов, где конкурирует с такими моделями, как Ford F-Series, RAV 1500 и Chevrolet Silverado.