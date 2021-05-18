ДомойАвтоновости сегодняСтала известна цена нового кроссовера Haval Jolion для России

Стала известна цена нового кроссовера Haval Jolion для России

От: Алексей Шмидт
Фото: Haval

Компания Haval провела российскую презентацию нового кроссовера Jolion, производством которого будет заниматься предприятие китайской марки в Тульской области (индустриальный парк «Узловая»). В ходе мероприятия стало известно, сколько будет стоить автомобиль, а также когда он выйдет в продажу на российском рынке.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, за Jolion в России будут просить от 1 миллиона 189 тысяч рублей. Реализация кроссовера начнется в ближайшее время.

Фото: Haval

Кроссовер станет самым компактным в линейке китайского бренда. Его длина составляет 4472 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1619 мм. Размер колесной базы равен 2700 мм, что делает его близким по габаритам к Volkswagen Tiguan.

Купить в России Haval Jolion можно будет только с одним вариантом двигателя – полуторалитровым турбомотором мощностью 143 лошадиные силы, работающим в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом».

Фото: Haval

Привод на старте продаж будет только передний, но в будущем у модели появится и полноприводная версия. 

В список оснащения Jolion войдут: 2-зонный климат-контроль, датчики света и дождя, камеры кругового видеообзора, а также адаптивный “круиз” и помощник для водителя во время парковки.

В салоне городского кроссовера установят 12-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, поддерживающий протоколы Android Auto и Apple CarPlay, 7-дюймовую цифровую панель приборов и проекционный дисплей.

Предыдущая статьяToyota Land Cruiser 300: названы все моторы и их характеристики

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Стала известна цена нового кроссовера Haval Jolion для России

Компания Haval провела российскую презентацию нового кроссовера Jolion, производством которого будет заниматься предприятие китайской марки в Тульской области (индустриальный парк «Узловая»). В ходе мероприятия...

Toyota Land Cruiser 300: названы все моторы и их характеристики

Renault запатентовала дизайн кроссовера Renault 4

Нелегальная копия Land Cruiser 200 выйдет после того, как появится 300-й

Обновленный Jeep Grand Commander стал ещё крупнее: первые фото без камуфляжа

УАЗ «Пикап» вышел в продажу в Иране

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-68196 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 декабря 2016 года. 16+