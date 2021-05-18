Toyota Land Cruiser 300: названы все моторы и их характеристики

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В Сеть утекла официальная документация, в которой указаны все двигатели, которые будут положены новому поколению внедорожника Toyota Land Cruiser. Премьера этой модели, напомним, должна состояться уже в ближайшие несколько недель.

Новые сведения подтверждают информацию о том, что Land Cruiser 300 лишится V8. В списке двигателей для реформенной модели указаны 3,3-литровый дизельный V6 мощностью 306 лошадиных сил, крутящий момент которого будет равен 700 Нм, а также 3,5-литровая бензиновая «наддувная» «шестерка» с отдачей в 415 л.с. и 650 Нм. Пару им должна составить 10-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Таким образом, мощность дизельного агрегата Land Cruiser 300 окажется на 41 лошадиную силу и 50 Нм выше, чем у актуального внедорожника с индексом 200.

По пока неподтвержденным данным, внедорожник можно будет выбрать в новой версии GR-S, причем она будет доступна как для бензиновой, так и для дизельной модификации.

В самом дорогом варианте оснащения Land Cruiser 300 получит в салоне два 11,6-дюймовых сенсорных дисплея на заднем ряду, выполненных в виде планшета, 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, акустическую систему JBL с 14-ю динамиками, 4-зонный климат-контроль и проекционный дисплей.