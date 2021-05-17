Volkswagen обновил кроссовер Tiguan L

Фото: Volkswagen

Компания Volkswagen завершила цикл обновления кроссовера Tiguan по всему миру. Вслед за Россией и Америкой рестайлингу подвергся китайский вариант с приставкой «L». Производством таких «Тигуанов» в «Поднебесной» занимается совместное предприятие SAIC Volkswagen. Автомобили выпускают исключительно для внутреннего рынка.

Volkswagen Tiguan L представляет собой аналог европейской длиннобазный версии Tiguan Allspace. Обновление кроссовера прошло по тем же канонам, что и глобальной модели: китайский «паркетник» получил новые бамперы и оптику, а также другие задние фонари. Длина прибавила 23 мм – до 4735 мм.

Фото: Volkswagen

Изменения в интерьере оказались стандартными: появилась новая мультимедийная система, сенсорный блок управления «климатом», а для версии R-Line подготовили сенсорные кнопки на рулевом колесе. Третий ряд сидений предложен за дополнительную плату.

Кроме того, в отличие от длиннобазного Tiguan мексиканского производства (его продают в Америке и Европе), у китайского варианта есть гибридная версия.

Фото: Volkswagen

Набор силовых агрегатов для Китая у модели с литерой «L» остался прежним. Это 1,4- и 2-литровые бензиновые «наддувные» двигатели мощностью 150, 186 и 220 лошадиных сил, работающие с полным приводом. Трансмиссия на выбор только одна – 7-диапазонный «робот» DSG.

В гибридном варианте 1,4-литровый турбомотор работает в тандеме с электрическим двигателем, который встроен в 6-ступенчатую роботизированную коробку. Максимальная мощность такой версии составляет 211 лошадиных сил, но привод может быть только передним.

В продажу в Китае обновленный Volkswagen Tiguan L поступит этим летом.