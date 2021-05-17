В Geely Coolray нашли проблему, которая может привести к возгоранию

Фото: Geely

В последние годы автомобили китайских компаний Haval и Geely часто становились участниками отзывных программ, которые были вызваны неисправностями в ряде случаев приводящих к возгоранию.

На этот раз похожий дефект был обнаружен на кроссовере Geely Coolray. Информацией об этом поделился белорусский форум «Джили-Клуба», в распоряжении которого появился сервисный бюллетень под названием «Повреждение патрубка вентиляционной магистрали топливного бака». В регионе действия документа указана Россия.

В описании к бюллетеню говорится следующее: «В некоторых случаях патрубок магистрали топливного бака автомобиля SX-11 Coolray может иметь признаки старения в виде растрескивания резины. Запах топлива может быть результатом субъективных ощущений потребителей».

Из сервисного бюллетеня SB-2021-010 (GEELY MOTORS Россия)

При этом Geely, ссылаясь на сохранение имиджа бренда, рекомендует дилерам провести замену данного патрубка.

Согласно документу, количество автомобилей с потенциальным дефектом составляет 7 тысяч 865 единиц, 5 тысяч 746 из которых находятся в России.

Кроссовер Geely Coolray вышел в продажу на российском рынке в марте 2020 года. Цены на него на сегодняшний день начинаются от 1 миллиона 339 тысяч 990 рублей.