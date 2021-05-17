ДомойАвтоновости сегодняВ Geely Coolray нашли проблему, которая может привести к возгоранию

В Geely Coolray нашли проблему, которая может привести к возгоранию

От: Алексей Шмидт
Фото: Geely

В последние годы автомобили китайских компаний Haval и Geely часто становились участниками отзывных программ, которые были вызваны неисправностями в ряде случаев приводящих к возгоранию. 

На этот раз похожий дефект был обнаружен на кроссовере Geely Coolray. Информацией об этом поделился белорусский форум «Джили-Клуба», в распоряжении которого появился сервисный бюллетень под названием «Повреждение патрубка вентиляционной магистрали топливного бака». В регионе действия документа указана Россия.

В описании к бюллетеню говорится следующее: «В некоторых случаях патрубок магистрали топливного бака автомобиля SX-11 Coolray может иметь признаки старения в виде растрескивания резины. Запах топлива может быть результатом субъективных ощущений потребителей». 

Из сервисного бюллетеня SB-2021-010 (GEELY MOTORS Россия)

При этом Geely, ссылаясь на сохранение имиджа бренда, рекомендует дилерам провести замену данного патрубка. 

Согласно документу, количество автомобилей с потенциальным дефектом составляет 7 тысяч 865 единиц, 5 тысяч 746 из которых находятся в России. 

Кроссовер Geely Coolray вышел в продажу на российском рынке в марте 2020 года. Цены на него на сегодняшний день начинаются от 1 миллиона 339 тысяч 990 рублей. 

Предыдущая статьяНовый большой седан Kia K900 2022 показали на официальных фото

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

В Geely Coolray нашли проблему, которая может привести к возгоранию

В последние годы автомобили китайских компаний Haval и Geely часто становились участниками отзывных программ, которые были вызваны неисправностями в ряде случаев приводящих к возгоранию.  На...

Новый большой седан Kia K900 2022 показали на официальных фото

Toyota Land Cruiser 300 показали на новом видео

На продажу выставили 55-летнюю идеальную «Волгу»

В Финляндии открыли прокат советских «Жигулей»

Hyundai Creta 2021 для России попала на видео. Удалось заглянуть в ее салон

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-68196 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 декабря 2016 года. 16+