Новый Lada Largus FL получит версию с высокой крышей

Фото: проект Карелия/ВКонтакте

Дочка «АвтоВАЗа» – компания «ВИС-Авто» – готовится к производству новой версии обновленного универсала Lada Largus FL. Автомобиль будет отличаться от обычной модели высокой крышей. Первые несколько образцов машины уже собраны. Теперь им предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Судя по фотографиям, опубликованным приближенным к «АвтоВАЗу» блогером Петром Груздевым, автомобиль похож на дорестайлиговые Largus с высокой крышей, которые «ВИС-Авто» выпускал с 2018 по 2021 год.

Обновленная модель отличается от предшественницы повышенными створками багажника, которые призваны упростить доступ к отсеку. Кроме того, у нее появится специальная комплектация «Карелия» с усиленной подвеской и увеличенным дорожным просветом. Опционально для такого «Ларгуса» предложат навеску запасного колеса на корме, световой люк в крыше и 2-зонный кондиционер.

Другими подробностями об обновленном Lada Largus FL с высокой крышей обещают поделиться уже в ближайшее время.

Напомним, премьера фейслифтингового «Ларгуса» состоялась в марте 2021 года. Автомобиль получил перелицованный внешний облик, новый салон, а также модернизированную моторную линейку. Цены на универсал начинаются от 704 тысяч 900 рублей. За фургон просят минимум 699 тысяч 900 рублей.