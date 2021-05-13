Новый Kia Ceed: в Сеть утекло фото передней части без камуфляжа

Официальная премьера фейслифтингового хэтчбека Kia Ceed уже на за горами. Обновленная корейская 5-дверка должна дебютировать в течение этого года. Сегодня в Сеть оказалась «слита» фотография новинки, демонстрирующая ее переднюю часть без камуфляжа.

Как будет выглядеть реформенная модель до сих пор было неизвестно, хотя ее тестовые образцы уже давно колесят по дорогам общего пользования. Правда все они пока сильно замаскированы. Утекшая в Сеть фотография подтверждает, что рестайлинговый «Киа Сид» получит радиаторную решетку, которая станет более узкой в центральной части, и, похоже будет стыковаться с фарами, а также обзаведется новым логотипом и другим бампером.

Об изменениях кормы автомобиля пока остается только догадываться. Хотя сквозь камуфляж на тестовых прототипах проглядывались новые фонари и видоизмененный бампер.

Обновление практически наверняка затронет и интерьер «Сида», где ожидается появление, как минимум, усовершенствованной мультимедийной системы.

О технической стороне реформенного автомобиля еще ничего неизвестно, но, скорее всего, она останется без изменений.

В России, напомним, за актуальный «Киа Сид» сейчас просят от 1 миллиона 414 тысяч 900 рублей (по состоянию на май 2021 года).