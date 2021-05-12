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Посмотрите на необычный тюнинг Toyota C-HR

От: Михаил Романченко
Фото: открытые источники

Пользователи социальной сети «Reddit» активно обсуждают выложенное в Сеть фото с кроссовером Toyota C-HR, владелец которого серьезно модернизировал его внешний облик. Снимок был сделан на одной из дорог острова Шри-Ланка.

Подпись к фотографии гласит: «сбит с толку аэродинамическими звуками». Машина действительно имеет необычный аэродинамический обвес, включающий в себя множество декоративных элементов, главным из которых является огромный спойлер.

Деталь состоит из двух частей и объединена с багажником на крыше. При этом нижняя часть антикрыла представляет собой отдельный элемент.

*Confused Aerodynamic noices. from Shitty_Car_Mods

Среди других доработок японского кроссовера можно заметить развитый задний бампер с раздвоенными патрубками выхлопа, индивидуальные черно-синие колесные диски, обутые в спортивные покрышки с надписями «Speed Hunters», расширенные колесные арки и множество хромированных деталей вокруг крышки топливного бака, а также массивный задний диффузор и боковые воздухозаборники, установленные вдоль крыши.

Как выглядит передняя часть этого «монстра» аэродинамики остается только догадываться. Фотографии с другого ракурса нет.

Напомним, кроссовер Toyota C-HR сейчас продают и в России. Автомобиль предложен покупателям в трех комплектациях по цене от 2 миллионов 133 тысяч 500 рублей. 

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