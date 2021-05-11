Новый Toyota Land Cruiser 300 всё-таки получит V8

В американском патентном ведомстве был обнаружен документ, подтверждающий регистрацию прав на новый двигатель Toyota – твин-турбо V8 . Ранее предполагалось, что японцы полностью откажутся от такого мотора, сосредоточившись на гибридах и «наддувных» V6. Без него, якобы, должны были оставить новый Land Cruiser 300, но, похоже, для американского рынка сделают исключение.

Современная версия V8, согласно патентной документации, оснащена двумя «улитками» турбонаддува, расположенными над цилиндрами, что говорит о предназначении этого агрегата для больших автомобилей вроде упомянутого выше Land Cruiser, а также Sequoia и пикапа Tundra.

Патентные изображения нового двигателя V8 с двойным турбонаддувом

Напомним, ранее сообщалось, что стандартно Land Cruiser 300 будет комплектоваться дизельным агрегатом с рабочим объемом 3,3 литра на 309 л.с. и 3,5-литровым бензиновым мотором с двумя турбинами мощностью 420 л.с. Связку обоим составит десятиступенчатый «автомат».

Если V8 и сохранят для этой модели, то наверняка это будет версия GR (Gazoo Racing), появление которой вопрос практически решенный. Автомобиль получит не только визуальные изменения, но и отличный от обычной версии Land Cruiser двигатель, модернизированную трансмиссию и подвеску.

Рендер Toyota Land Cruiser 300 GR (Gazoo Racing). Источник: CarBuzz

Премьера нового Land Cruiser 300 должна состояться в ближайшие несколько месяцев. Так что насколько правдивы оказались эти слухи узнаем уже совсем скоро.