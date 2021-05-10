Новый Peugeot 308 Cross 2022 показали на рендере

Фото: Motor.es

Компания Peugeot планирует отказаться от высокопроизводительного варианта модели 308, добавив в линейку третий кузов. Автомобиль получит версию «под кроссовер», которой предстоит конкурировать с Renault Arkana. Независимые дизайнеры показали, как она будет выглядеть.

Новая версия 308 еще не получила официального названия и пока носит внутренний индекс P54. Это будет универсал со спортивным дизайном и увеличенным дорожным просветом, который окажется не таким большим, как у полноценного кроссовера 3008.

Судя по первому рендеру новинки, опубликованному в Сети, переднюю часть 308 Сross французские дизайнеры оставят нетронутой. Основные перемены придутся на корму, которую выполнят в стиле купе. По нижней кромки кузова установят типичный для современных SUV обвес из неокрашенного пластика. В салоне можно ожидать появления новой панели приборов I-Cockpit и 10-дюймового дисплея мультимедийной системы на центральной консоли.

О технической стороне автомобиля пока ничего неизвестно. Скорее всего, приводить в движение новинку будут гибридные силовые установки на базе бензиновых ДВС мощностью 180 и 225 лошадиных сил, работающие в паре с 8-диапазонным «автоматом».

Премьера нового кросс-купе Peugeot запланирована на весну 2022 года. В продажу автомобиль поступит во втором полугодии того же года.