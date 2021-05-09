Испытания нового Kia Sportage 2021 показали на видео

Фото: скриншот с YouTube

Компания Kia продолжает доводочные испытания одной из своих самых перспективных новинок этого года – кроссовера Sportage. Пятая генерация этого корейского бестселлера, премьера которого должна состояться летом 2021 года, накануне была замечена в ходе обкатки на трассе Нюрбургринг (Германия).

Как и все предыдущие прототипы, попадавшиеся в объективы фотошпионов ранее в этом году, кузов тестового Sportage 2021 был облачен в камуфляжную пленку, не позволяющую полноценно оценить дизайн новинки. По слухам, экстерьер новинки будет выполнен в соответствии с фирменной концепцией Kia, включающей в себя широкую трапециевидную радиаторную решетку в стиле «улыбка тигра», массивный передний бампер и узкие светодиодные фары.

Фото: скриншот с YouTube

В салоне кроссовера должна появиться цифровая панель приборов и дисплей мультимедийной системы, которые объединят в единый блок.

В основу реформенной модели ляжет платформа свежего Hyundai Tucson. У этого же кроссовера новый Sportage унаследует и агрегатную линейку, в которую войдут как традиционные бензиновые и дизельные двигатели, так и «гибриды». Привод, как и раньше, можно будет выбрать как передний, так и полный.

Производство нового поколения Kia Sportage должно начаться в июне 2021 года.