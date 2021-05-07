Кроссовер Geely Emgrand X7 уйдет из России

Фото: Geely

Китайский кроссовер Geely Emgrand X7 перестали продавать в России в еще одной комплектации. Теперь эта модель доступна для покупателей лишь в одной версии – Flagship. Постепенное сокращение комплектаций Emgrand X7 может говорить только об одном – автомобиль готовится покинуть российский рынок.

Еще в начале 2021 года приобрести этот китайский «паркетник» можно было в четырех вариантах исполнения, два из которых комплектовались 1,8-литровым двигателем и «механикой», а остальные двухлитровым мотором и автоматической шестиступкой. Постепенно число комплектаций сокращалось и теперь в прайс-листе осталась только одна модификация – «топовая» версия с 2-литровым агрегатом и 6-диапазонным «автоматом». Цены на нее составляют 1 миллион 434 тысячи 990 рублей.

По данным издания «Китайские автомобили», ссылающегося на собственный источник, продажи Geely Emgrand X7 в России будут прекращены уже в этом году. Эту информацию косвенно подтвердила апрельская презентация Geely, посвященная 35-летию компании, на которой был показан слайд «Модельный ряд 2021». В нем Geely указала только четыре модели: Coolray, Tugella, Atlas и новый «мягкий» гибрид, который вскоре должен выйти в продажу. Emgrand X7 в этом списке не оказалось.

Напомним, кроссовер Geely Emgrand X7 вышел в продажу в России в 2015 году. С тех пор объем продаж этой модели в нашей стране превысил 10 тысяч 600 автомобилей.