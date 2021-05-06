В России завершили производство внедорожника Haval H5

Фото: Haval

Компания Haval прекратила сборку рамного внедорожника H5 на российском заводе, расположенном в Тульской области. Вскоре его место на конвейере займет новый кроссовер Jolion, продажи которого стартуют в РФ в ближайшее время.

Производство H5 на предприятии Haval, расположенном в индустриальном парке «Узловая», стартовало весной 2020 года. В моторную линейку автомобиля входили два двухлитровых бензиновых двигателя мощностью 150 и 177 лошадиных сил, работающих в связке с 6-ступенчатой МКП, «раздаткой» и полным приводом.

Цены на внедорожник в апреле прошлого года начинались от 1 миллиона 99 тысяч рублей. По состоянию на сегодняшний день оставшиеся у дилеров автомобили распродают минимум за 1 миллион 399 тысяч рублей.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», на производственной линии место Haval H5 займет новый кроссовер Jolion, премьера которого состоится в середине мая.

В основе модели лежит новая модульная платформа L.E.M.O.N. «Паркетник» получит 143-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор с 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом».