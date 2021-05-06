Volkswagen анонсировал премьеру 7-местного Tiguan

Фото: Volkswagen

Компания Volkswagen определилась с датой премьеры обновленного 7-местного кроссовера Tiguan Allspace. Автомобиль представят уже 12 мая 2021 года – спустя год после рестайлинга обычной версии этой модели.

Ожидается, что удлиненный Tiguan будет выполнен в том же стиле, что и его 5-местный вариант, получив дизайн, схожий с восьмым поколением семейства Golf, а также светодиодную оптику уже в базовой комплектации.

В салоне такого кроссовера появится новая мультимедийная система MIB3 с тачскринами диагональю 6,5, 8- и 9,2-дюйма, которую научили распознавать голосовые команды.

Моторная линейка обновленного Tiguan Allspace, по слухам, будет состоять из гибридного силового агрегата, работающего на базе 1,4-литровой «турбочетверки». Суммарная отдача установки, сочетающейся с электрическим двигателем и комплектом аккумуляторных батарей на 13 кВт/ч, составит 245 лошадиных сил.

Производством рестайлингового Volkswagen Tiguan Allspace, который будут продавать как в Европе, так и США, займется завод VW в мексиканской Пуэбле. Прием заказов на автомобиль стартует вскоре после его премьеры.

В России, напомним, кроссовер Tiguan представлен исключительно в стандартной пятиместной версии. За автомобиль просят от 1 миллиона 931 тысячи 500 рублей.