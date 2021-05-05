Новый BMW 5-Series 2024 показали на первом рендере

Фото: Motor.es

Компания BMW готовится к смене поколений седана 5-Series. Ожидается, что обновленная модель получит значительно переработанную внешность. Как будет выглядеть такая четырехдверка решили представить испанские независимые дизайнеры.

По предварительной информации, премьера «следующего» BMW 5-Series состоится в 2024 году. Дизайн автомобиля будет существенно модернизирован, а список оснащения заметно расширен. По мнению авторов рендера, серийный вариант 8-го поколения «пятерки» будет иметь более футуристичный внешний облик, нежели его предшественник.

Показанный на изображении автомобиль имеет ряд дизайнерских штрихов, присущих электрическому кроссоверу BMW iX. У седана узкая головная оптика, воздухозаборник и лаконичные противотуманные фонари, установленные в нижнюю часть переднего бампера, а также радиаторная решетка, выполненная в виде крупных фирменных «ноздрей» и вытянутая по форме к нижней кромке бампера.

H πρώτη φωτογραφία για την επόμενη γενιά της BMW 5-Series https://t.co/AOi8W7xEGG #ΕΙΔΗΣΕΙΣ pic.twitter.com/fnlJcVhxh1 — CAR and DRIVER (@CARandDRIVERgr) May 5, 2021

Кроме того, на рендере можно заметить, что новый 5-Series имеет так называемые «утопленные» в двери ручки, а на боковинах его кузова установлены традиционные зеркала заднего вида, а не камеры, как это принято на концепт-карах. Как будет выглядеть корма автомобиля, а также его интерьер, художники не показали.

О технической стороне реформенного седана также остается только догадываться. По слухам, в его моторную гамму войдут только бензиновые двигатели. Дизельных агрегатов, как ожидается, у «пятерки» не будет. Чего нельзя сказать о подключаемых гибридах, а также полностью электрических двигателях.

Первые прототипы новых BMW 5-Series должны выехать на тесты к концу лета – началу осени 2022 года. Презентация автомобиля в таком случае состоится ближе к 2024 году.