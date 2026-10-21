BMW готовит соперника для Cadillac Escalade: каким может быть новый X9

Внедорожники заинтересовали представителей немецкой тройки. Сначала появились слухи о планах Audi создать конкурента G-Class, а теперь начали ходить разговоры о собственном большом внедорожнике BMW.

Как пишет европейская пресса, баварцы рассматривают возможность выпуска нового флагманского внедорожника X9, который расположится выше X7. Главным рынком для новинки могут стать США, где крупные премиальные SUV пользуются высоким спросом. Если проект получит одобрение, серийная модель может появиться в конце десятилетия.

Новый автомобиль должен конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator, Infiniti QX80 и Range Rover. Пока BMW не подтвердила запуск X9 в производство, но в сети уже появились первые независимые рендеры дизайна такой модели.

Ожидается, что внешность будущего флагмана автопроизводителя из Мюнхена объединит в себе крупный кузов с дизайнерскими решениями Neue Klasse (новый стиль BMW, который используется в последних моделях компании).

Неофициальный цифровой рендер нового BMW X9 (2029-2030)

Новый большой внедорожник может примерить узкие фары, компактную двойную радиаторную решетку, массивный передний бампер, а также тонкие задние фонари. За счет крупных габаритов внутри можно будет рассчитывать на просторный салон с дорогими материалами отделки, а также панорамным дисплеем BMW iDrive, растянутым вдоль основания лобового стекла, и центральный экран на 17,9-дюйма, отвечающий за мультимедийные функции.

По размерам X9 может заметно превзойти нынешний BMW X7, длина которого составляет около 5,17 метра, а колесная база – 3,05 метра. Ожидается, что новый внедорожник приблизится по габаритам к американским полноразмерным моделям. Для сравнения, длина Cadillac Escalade достигает примерно 5,38 метра.

Линейка двигателей, по прогнозам, будет включать рядные шестицилиндровые агрегаты и V8. Для базовой версии рассматривается шестицилиндровый мотор с мягкой гибридной системой, а более дорогая модификация может получить 4,4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Мощность силовых установок может достигнуть 558 л.с. и 660 л.с. соответственно.

Если проект будет утвержден, то производство BMW X9 могут наладить к концу десятилетия, то есть в 2029 или 2030 году. В качестве возможной площадки, которая примет у себя этот большой внедорожник, может выступить завод в Спартанбурге, где сейчас уже выпускают несколько крупных моделей компании (X5, X6 и X7).

Ранее Дейли-Мотор сообщал о том, что BMW предлагает сотрудникам до 60 млн рублей, лишь бы они уволились.