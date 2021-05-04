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BMW случайно рассекретила обновленный кроссовер X3

От: Алексей Шмидт

Из-за ошибки администраторов официального сайта испанского офиса BMW в Сеть утекло первое изображение обновленного кроссовера X3. Фотография автомобиля была оперативно удалена из конфигуратора, но часть пользователей успела сделать ее «скриншот», после чего снимок разошелся по соцсетям.

Судя по фото, с рестайлингом X3 получит дизайн, выполненный в стиле актуальных 3- и 4-Series. Кроме того, кроссовер обзаведется увеличенной решеткой радиатора, которая, вопреки слухам, будет выглядеть более традиционно, чем в новых M3 и M4 с гигантскими «ноздрями». 

Интерьер, как ожидается, также подвергнется существенным изменениям. Так, например, в оформлении салона нового X3 будут использованы более качественные материалы. Бортовая электроника в ходе рестайлинга получит последнюю версию операционной системы Drive 8 и модернизированную мультимедийную систему, включающую увеличенный дисплей. 

По предварительной информации, перемен в моторной линейке кроссовера не произойдет. В нее должны войти прежние бензиновые и дизельные агрегаты, а также гибридные силовые установки. На вершине гаммы, как и прежде, будет располагаться 3-литровая «шестерка» твин-турбо мощностью 480 или 510 лошадиных сил.

Напомним, в России сейчас продают актуальную версию BMW X3, за которую просят минимум 3 миллиона 970 тысяч рублей. 

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