Tesla оказалась худшей в рейтинге автопилотов

Аналитики американской фирмы «Guidehouse Insights» составили рейтинг разработчиков систем автономного управления. Первые 10 позиций в этом ТОП-е оказалась отнюдь не за компанией Tesla, считающейся одним из лидеров в области комплексов автономного вождения. Причем американский автопроизводитель не только не вошел в ТОП-10, но и вовсе стал худшим среди компаний, разрабатывающих такие системы.

В ходе исследования аналитики разделили компании, занимающиеся развитием беспилотных решений для автомобилей, на три группы: лидеры, претенденты и догоняющие. Первые набрали более 75 баллов из 100 возможных. Вторые – от 50 до 75 баллов, а третьи – менее 50 баллов.

Первое место в этом рейтинге оказалось за компанией Waymo (проект Google) с итоговым результатом в 85,5 балла. За ней расположились: NVIDIA (81,7%), Arho Al (81,2%) и Baidu (79,7%).

В ТОП-15 также вошли: Cruise (80,2%), Motional (77,5%), Mobileye (75,3%), Aurora (74,6%), Zoox (74,4%), Nuro (67,1%), Yandex (62,5%), AutoX (54,9%), Gatik (54,1%), May Mobility (54%). На последнем месте оказалась Tesla с результатом в 34,7%.

«Определенно, существуют области, в которых Tesla добилась прогресса с возможностями своей системы, однако с точки зрения технологий нет никаких доказательств того, что компания действительно продвинулась вперед по сравнению с другими производителями таких систем в данном секторе», – отметил главный аналитик Guidehouse Сэм Абуэлсамид, комментируя результаты исследования.