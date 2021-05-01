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Новый Jeep Grand Cherokee 2022 выехал на тесты

От: Михаил Романченко

Компания Jeep вывела на очередную серию тестовых испытаний обновленный 5-местный кроссовер Grand Cherokee. Автомобиль впервые после дебюта его удлиненной версии «L» попался в объективы фотокамер.

Снимки были сделаны на одной из улиц Нью-Йорка (США). Заснятый прототип был облачен в плотный камуфляж, но фотошпионам удалось не только сфотографировать его снаружи, но и заглянуть в салон. 

В сравнении с актуальным Grand Cherokee автомобиль 2022 модельного года будет отличаться увеличенными габаритами. Основная прибавка в размерах придется на ноги задних пассажиров. Кроссовер получит более узкие модернизированные фары, которые унаследует у своего 3-рядного собрата. Кроме того, спереди появится новый бампер с несколько иной формой воздухозаборников.

Наибольшие же изменения произойдут с задней половиной кузова, где задние боковые окна получат оригинальную форму, а стойки будут выполнены с чуть большим наклоном. 

В салоне можно заметить новый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы Uconnect 5 как у его родственника с литерой «L». Похоже, что этот прототип имеет стандартный 8,4-дюймовый тачскрин, но в максимальной комплектации предложат и 10,1-дюймовую версию. У кроссовера также имеется цифровая комбинация приборов, новый мультируль и селектор 8-диапазонной трансмиссии, выполненный в виде шайбы.

Техническая часть новинки, скорее всего, окажется аналогична удлиненной версии, которая комплектуется 3,6-литровым мотором Pentastar V6 мощностью 290 л.с. и 348 Нм, а также 5,7-литровым двигателем Hemi V8, выдающим 357 лошадиных сил и 528 Нм «момента».

Премьера нового Jeep Grand Cherokee состоится до конца 2021 года. 

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