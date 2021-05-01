Сборка Lada Niva Travel будет перенесена. Бывший «GM-АвтоВАЗ» законсервируют

Фото: Lada

Компания «АвтоВАЗ» объявила о подготовке к переносу производственной площадки внедорожника Lada Niva Travel с дочернего предприятия «Лада Запад Тольятти» (экс GM-АвтоВАЗ) на недозагруженную третью «нитку» основного завода в Тольятти, где сейчас собирают только Lada Niva Legend.

Напомним, слухи о скором переезде обновленного внедорожника Niva Travel (бывший Chevrolet Niva и Lada Niva) появились еще в начале 2021 года, но руководство отечественного автогиганта их старательно игнорировало. Тем не менее, накануне пресс-служба «АвтоВАЗа» выпустила сухенький пресс-релиз, в котором подтвердила, что смена производственной площадки для Niva Travel состоится до конца лета этого года.

Таким образом, после переезда этой модели на новый завод «АвтоВАЗ» будет выпускать две Niva (Niva Travel и Niva Legend) на одной конвейерной линии.

Что касается перспектив предприятия «Лада Запад Тольятти», то он в последствии будет законсервирован. Будущая судьба завода пока остается загадкой, но, скорей всего, он останется у «АвтоВАЗа» как говорится «про запас».