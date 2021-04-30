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Рассекречена «мультимедиа», которая будет у люксового седана Aurus Senat

От: Алексей Шмидт
Фото: Aurus

Компания Aurus поделилась информацией об информационно-развлекательной системе, которую получит массовая версия премиального седана Senat. Соответствующий пост появился на странице российского бренда в его Instagram-аккаунте. 

По словам представителей Aurus, мультимедийная система люксовой «четырехдверки» будет иметь интуитивный и предельно функциональный интерфейс. 

Сигналы откликов «мультимедии» записывали специально для этой модели в профессиональной студии. Они представляют собой звуки струнных и духовых музыкальных инструментов, которые «идентичны звучанию в естественной акустике концертного зала».

Фото: Aurus

Управлять информационно-развлекательной системой Senat можно будет как с главной консоли, так и с двух независимых пультов, установленных в подлокотниках задних дверей. С помощью их пассажиры смогут управлять не только визуальным контентом и доступом в интернет, но и различными информационными и навигационными функциями.

Производство товарных «Сенатов» стартует уже в мае этого года. Тогда же первые экземпляры этой модели доберутся до своих клиентов. Цены на первую партию люксовых седанов уже объявлены: они будут варьироваться в пределах 18 – 22 миллионов рублей в зависимости от выбранной комплектации. 

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