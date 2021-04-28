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В Китае разбили Kia Seltos. Он оказался безопаснее конкурентов

От: Алиса Шашкова
Фото: Kia

Китайский центр автомобильных технологий провел краш-тест кроссовера Kia Seltos по методике C-NCAP. Результаты испытаний удивили.

От европейского аналога Euro NCAP «поднебесная» методика отличается скоростью, на которой автомобиль врезается в барьер с полным перекрытием (56 км/ч против 50 км/ч). По итогам краш-тестов Seltos продемонстрировал отличный результат, опередив по нему большинство своих конкурентов.

Автомобиль получил пять звезд из пяти возможных, набрав в сумме 85,8%. При этом средний балл за безопасность кроссоверов других компаний в этом сегменте составляет в среднем 65,7%. 

Напомним, в Китае кроссовер Kia Seltos продается под другим названием. Автомобиль носит имя KX3, внешне и технически практически полностью повторяя российский Seltos. Габаритная длина обоих составляет 4345 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1645, а размер колесной базы равен 2630 миллиметрам. В экстерьере их объединяют радиаторная решетка в фирменном стиле «улыбки тигра», аналогичная светодиодная оптика и обилие хромированного декора.

Приводит в движение Kia KX3 полуторалитровый бензиновый «атмосферник» G4FL мощностью 115 лошадиных сил, работающий в тандеме с 6-ступенчатой МКП или вариатором CVT.

Цены на кроссовер в КНР начинаются от 110 тысяч 800 юаней или 1 миллион 275 тысяч рублей по актуальному курсу. 

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