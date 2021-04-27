Невостребованные кроссоверы: Brilliance готовится покинуть Россию

Фото: Brilliance

Китайская автомобильная компания Brilliance прекратила поставки своих кроссоверов V5 и V3 в Россию. Сейчас дилеры марки распродают складские запасы таких машин, все из которых была выпущены в период с 2017 по 2019 год.

Как выяснили журналисты «Газета.ру», ссылаясь на собственные источники внутри дилерской сети Brilliance в России, свежих поставок новых машин уже давно нет. Последний завоз автомобилей у китайской компании в РФ был еще в 2019 году.

При этом в августе прошлого года на российский рынок должна была выйти обновленная версия кроссовера V3, но неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране заставила компанию отложить запуск этой модели на неопределенный срок.

В ноябре компания столкнулась с финансовыми проблемами на родине, где по иску кредиторов была признана банкротом. С 2003 года в «Поднебесной» работает совместное предприятие Brilliance и BMW. По слухам, баварский автогигант планирует выкупить 75-процентную долю в нем у китайской стороны.

За 2020 год компания отметилась “мизерными” продажами на российском рынке. Дилеры суммарно реализовали 253 автомобиля марки, что оказалось на 5% ниже, чем было годом ранее.

Все эти обстоятельства могут серьезно сказаться на бизнесе бренда в России. Не исключено, что Brilliance будет вынуждена покинуть нашу страну. Впрочем, компании уже не впервой уходить с российского рынка.

Напомним, до последнего времени модельная линейка китайского автопроизводителя была представлена в России двумя кроссоверами: V3 и V5, цены на которые начинались от 839 тысяч и 939 тысяч рублей соответственно.