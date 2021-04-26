В России подорожали почти все модели Subaru

Фото: Subaru

Компания Subaru повысила цены почти на весь свой модельный ряд в России. Подорожанию подверглись четыре из пяти автомобилей, представленных на нашем рынке.

Кроссоверы XV и Forester, а также спортивные седаны WRX и WRX STI прибавили в цене от 1,1 до 2,1% от прежнего прайса. Без изменений остался лишь ценник модели Outback.

Наименьшее подорожание в денежном эквиваленте затронуло кроссовер XV, который стал дороже на 30 тысяч рублей по всех комплектациях. Другие модели Subaru прибавили по 50 тысяч рублей.

Таким образом, отныне ценовая вилка на кроссовер Subaru XV составляет от 2 миллионов 489 тысяч до 2 миллионов 659 тысяч 900 рублей. Стоимость модели Forester варьируется в пределах 2 миллионов 349 тысяч – 3 миллионов 219 тысяч 900 рублей. За седан WRX просят от 3 миллионов 229 тысяч до 3 миллионов 559 тысяч 900 рублей, а за его «заряженную» модификацию STI от 4 миллионов 399 тысяч 900 до 4 миллионов 539 тысяч 900 рублей.

Subaru Outback стала единственной моделью в линейке японской марки, цены на которую остались без изменений. Они составляют от 3 миллионов 49 тысяч до 4 миллионов 99 тысяч 900 рублей.