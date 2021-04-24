Fiat представил новый пикап Toro на базе Jeep Compass

Фото: Fiat

Компания Fiat выложила официальные изображения обновленного пикапа Toro, который уже на протяжении четырех лет продается исключительно на рынке Южной Америки. С рестайлингом самый крупный пассажирский Fiat, спроектированный на платформе кроссовера Jeep Compass, слегка изменился внешне, стал более современным внутри, а также получил новый турбомотор.

Визуально отличить новинку от дореформенной модели можно по более рельефному капоту, новой радиаторной решетке, перелицованному переднему бамперу с прямоугольными противотуманными фонарями вместо круглых, а также полностью светодиодной оптике.

Фото: Fiat

В салоне появились цифровая панель приборов, мультимедийная система с вертикальным 10,1-дюймовым планшетом, а также новые дверные карты.

Фото: Fiat

Моторная линейка Toro по-прежнему состоит из 1,8-литрового бензинового «атмосферника» мощностью 140 лошадиных сил и 2-литрового турбодизеля, выдающего 170 «сил». Но теперь кроме них можно выбрать новый турбомотор 1,3 мощностью 180 «сил» и 270 Нм момента.

Самой «внедорожной» версией стала дизельная модификация, которая по умолчанию идет с 9-диапазонной АКП и полным приводом, в то время как бензиновым версиям положена 6-ступенчатая автоматическая коробка передач и только передний привод.

В продажу на рынке Бразилии обновленные пикапы Fiat Toro поступят уже в мае этого года. Цены пока не объявлены.