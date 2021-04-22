В Китае показали новый Kia Sportage Ace

Фото: Kia

Kia привезла на шанхайский автосалон (Shanghai Auto Show-2021) новый кроссовер Sportage Ace. Отношение к одноименной глобальной модели этот «паркетник» имеет весьма опосредованное, поскольку построен на платформе третьего поколения «Спортейджа». Премьера шоу-кара состоялась в прошлом году, а теперь дебютировало его товарное исполнение.

Автомобиль в сравнении с предшественником получил полностью переработанную переднюю часть с новыми фарами и увеличившейся в размерах решеткой радиатора. У Sportage Ace также новый задний бампер и дверь багажника, а фонари выполнены в стиле последнего Sorento. Кроме того, эта модель стала первым серийным автомобилем Kia, который получил новую эмблему марки.

Длина новинки составляет 4530 мм, что на 70 мм больше, чем было у предшественника. Остальные габариты не изменились и составляют 1850 мм в ширину и 1695 в высоту. Колесная база равна 2640 мм.

В салоне установили новую переднюю панель, другое рулевое колесо и селектор трансмиссии. Дефлекторы обдува спрятали в линию, которая соединяется с пассажирским воздуховодом. Экран «мультимедии» увеличили с 8 до 10,25 дюймов и «вшили» в него блок управления климат-контролем.

Фото: Kia

В арсенал кроссовера вошли: виртуальная панель приборов, беспроводная зарядка для смартфонов, адаптивный «круиз», камеры кругового видеообзора, системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.

Моторная гамма Sportage Ace будет состоять из двух двигателей: это 2-литровый «атмосферник» и полуторалитровый наддувный агрегат. О трансмиссиях пока ничего неизвестно. Учитывая, что у предшественника этой модели полного привода не было, то можно предположить, что Sportage Ace его также не получит.

В продажу в «Поднебесной» кроссовер выйдет этим летом. Цены пока не объявлены. За его предшественника сейчас просят от 119 тысяч 900 юаней или 1 миллион 403 тысячи рублей по текущему курсу.