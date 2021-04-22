Новое поколение Honda Vezel: продажи стартовали

Фото: Honda

Компания Honda анонсировала старт продаж на местном рынке нового поколения кроссовера Vezel. Автомобиль поступит к дилерам уже завтра, 23 апреля. Пока реформенный «паркетник» показан только в праворульной модификации для Японии. Версия для внешних рынков, в том числе под названием HR-V, будет представлена позже.

Новая генерация Vezel получила кузов с 2-объемным профилем, боковинами, которые лишились любых молдингов, а также агрессивное оформление передней части с «насупленными» фарами. Из других интересных особенностей экстерьера можно выделить радиатору решетку, выкрашенную в цвет кузова, объемную крышку капота, а также наружные ручки задних дверей, утопленные в углы окон.

Салон выполнен в спортивном стиле с большим вертикальным планшетом мультимедийной системы и 3-спицевым рулевым колесом с толстым ободом.

Автомобиль предложат в двух вариантах исполнения: бензиновом и гибридном. Первый подразумевает установку под капот полуторалитрового атмосферного ДВС L15Z мощностью 115 л.с. и 142 Нм, работающего в паре с вариатором и полным приводом. Версия e:HEV дополнительно к двигателю внутреннего сгорания на 106 «сил» аналогичного объема имеет довесок в виде электромотора. Суммарная отдача тандема составляет 131 лошадиную силу и 253 Нм. Привод этой модификации – только полный, в то время как с ДВС можно выбрать и передний.

Цены на второе поколение Honda Vezel в Японии начинаются от 2 миллионов 279 тысяч 200 иен или 1 миллион 600 тысяч рублей. Гибридная версия оценена минимум в 2 миллиона 658 тысяч 700 иен или 1 миллион 890 тысяч рублей по текущему курсу.