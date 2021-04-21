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В Германии продают 42-летнюю «Копейку» за 1,3 млн. рублей

От: Ростислав Архипов
Фото: открытые источники

На портале «Autoscout24» появилось объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2101 (экспортная модификация Lada 1200). Машина находится в Германии. За советскую «Копейку», сошедшую с конвейера в 1979 году, ее владелец просит 15 тысяч евро или 1 миллион 385 тысяч рублей по текущему курсу. 

Заявленный пробег автомобиля равен 18 тысячам 500 километрам. Седан находится в городе Брандис, расположенном неподалёку от Лейпцига.

По словам продавца, машина пережила процедуру «тщательной» реставрации, а также недавно успешно прошел техосмотр. 

Под капотом «Копейки» установлен 1,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 60 лошадиных сил, сочетающийся с «механикой». На фотографиях можно заметить, что колесные диски ВАЗ-2101 обуты в современные покрышки фирмы Michelin.

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