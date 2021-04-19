В Шанхае представили новый Changan CS55 Plus

Фото: Changan

Компания Changan презентовала на открывшемся сегодня автосалоне в Шанхае новое поколение кроссовера CS55. Со сменой генераций автомобиль получил приставку к названию, прибавил в габаритах и обзавелся более производительной линейкой моторов.

Длина автомобиля в сравнении с предшественником увеличилась на 15 мм – до 4515 мм. Ширина и высота остались без изменений – 1865 и 1680 мм, а колесная база вытянулась на 6 мм – до 2656 мм.

Визуально отличить реформенный CS55 Plus от актуального можно по переработанной светодиодной головной оптике, массивным бамперам и узким задним фонарям, а также новой линии остекления.

Фото: Changan

В салоне изменений оказалось не меньше. Кожей обшили не только сиденья, но и практически всю переднюю панель с трансмиссионным тоннелем. Последний теперь расположен под более выраженным углом, что сделано в угоду улучшения эргономичности внутреннего пространства.

Фото: Changan

Новый Changan CS55 Plus оснастили цифровой панелью приборов и крупным сенсорным дисплеем, который встроили в специально отведенную под него нишу. Здесь же новый блок управления климатом и крупная шайба для выбора режимов езды.

Автомобиль сохранил 1,5-литровый турбомотор, который после смены поколений научился выдавать 188 лошадиных сил вместо прежних 156 л.с. Связку ему составит усовершенствованная 7-диапазонная роботизированная трансмиссия 7DCT. Привод может быть как передним, так и полным.

Продажи в Китае новой генерации CS55 Plus стартуют в ближайшие месяцы. До России реформенный кроссовер доберется не раньше 2022 года.