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На продажу выставили один из первых суперкаров Koenigsegg

От: Алиса Шашкова
Фото: Marshall Goldman

Частный дилер из американского штата Огайо опубликовал объявление о продаже одной из первых моделей шведского автопроизводителя Koenigsegg. Супаркар под названием CCX был последним автомобилем этой компании, который комплектовался механической трансмиссией. При этом машина оснащена восьмицилиндровым V-образным двигателем мощностью 817 лошадиных сил и задним приводом.

Фото: Marshall Goldman

Выставленный на продажу автомобиль выкрашен в черный цвет кузова. В салоне отделка кожей с вставками из алькантары и карбона. 

Судя по фотографиям, машина находится в отличном состоянии и соответствует заявленному пробегу в 2 тысячи 500 километров. 

Фото: Marshall Goldman

За суперкар просят 1 миллион 260 тысяч долларов или более 95 миллионов рублей по актуальному курсу. 

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