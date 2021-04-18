На продажу выставили один из первых суперкаров Koenigsegg

Фото: Marshall Goldman

Частный дилер из американского штата Огайо опубликовал объявление о продаже одной из первых моделей шведского автопроизводителя Koenigsegg. Супаркар под названием CCX был последним автомобилем этой компании, который комплектовался механической трансмиссией. При этом машина оснащена восьмицилиндровым V-образным двигателем мощностью 817 лошадиных сил и задним приводом.

Фото: Marshall Goldman

Выставленный на продажу автомобиль выкрашен в черный цвет кузова. В салоне отделка кожей с вставками из алькантары и карбона.

Судя по фотографиям, машина находится в отличном состоянии и соответствует заявленному пробегу в 2 тысячи 500 километров.

Фото: Marshall Goldman

За суперкар просят 1 миллион 260 тысяч долларов или более 95 миллионов рублей по актуальному курсу.