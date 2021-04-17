В Шанхае представят новый Kia Sportage Ace

Фото: соцсети

Компания Kia готовится к официальной премьере нового поколения кроссовера Sportage Ace, продающегося исключительно на китайском рынке. Первые живые фотографии автомобиля, сделанные в ходе подготовки стенда Kia к выставке, опубликовали накануне его презентации на автосалоне в Шанхае.

Снимки подтверждают, что внешне новый Sportage Ace будет отличаться от своего глобального собрата. Кроссовер получит оригинальную головную оптику, массивные бамперы, крупную решетку радиатора и вертикальные задние фонари, выполненные в стиле свежего Sorento.

Фото: соцсети

Длина «паркетника» составит 4530 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1700 мм. Размер колесной базы будет равен 2640 мм. Под капот установят 2-литровый двигатель мощностью 160 лошадиных сил с индексом G4NJ, работающий в связке с МКП или классическим 6-диапазонным «автоматом». Кроме него для покупателей Sportage Ace будет доступен 1,5-литровый турбомотор на 200 лошадиных сил, сочетающийся с 7-скоростным «роботом».

В список оснащения реформенной модели войдет современный комплекс активных систем безопасности, включающих в себя систему претодвращения столкновений, адаптивный «круиз» и камеры кругового видеообзора.

Производством Kia Sportage Ace займется совместное предприятие Kia и Dongfeng в Китае. Первые товарные автомобили доберутся до местных дилеров в мае 2021 года.