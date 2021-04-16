Внедорожники Lada Niva Travel будут продавать в Америке

Фото: Lada

Автомобильный дилер Bolivian Auto Motors, расположенный в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Боливия), сообщил о скором старте продаж российских внедорожников Lada Niva Travel. Соответствующее сообщение маркетологи автосалона опубликовали на странице фирмы в Facebook.

“Мы уже близки к встрече с новой LADA Niva Travel. Совсем скоро ее можно будет увидеть на улицах Боливии”, – гласит сообщение в паблике “LADA Bolivia”.

Внедорожник Lada Niva Travel (экс-Chevrolet Niva) раньше никогда не продавался в этой южноамериканской стране. Цены на автомобиль для рынка Боливии пока не объявлены.

В России за недавно пережившую рестайлинг и смену названия модель просят от 762 тысяч 900 до 920 тысяч 900 рублей. Автомобиль предложен с 1,7-литровым двигателем мощностью 80 лошадиных сил, ассистирует которому 5-ступенчатая МКП, постоянный полный привод, 2-диапазонная «разгадка» и блокирующийся межосевой дифференциал.

Напомним, ранее Lada Niva Travel поступила в продажу в Германии и Чехии, где цены на этот внедорожник оказались существенно выше, чем в России.