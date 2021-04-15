Hyundai рассекретил пикап Santa Cruz

Фото: соцсети

Незадолго до премьеры в Сети появились фотографии нового пикапа Hyundai Santa Cruz. Ранее автомобиль можно было увидеть лишь на тизерах, но теперь его внешность полностью рассекречена.

Снимки подтверждают, что дизайн новинки будет выполнен в стиле свежего Tucson, что неудивительно – обе модели спроектированы на единой платформе.

Фото: соцсети

Техническое оснащение автомобиля также уже известно. Под капотом нового корейского пикапа будет работать 2,5-литровый «атмосферник» на 190 лошадиных сил, известный по линейке двигателей того же Tucson. Связку ему составит 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Фото: соцсети

Привод для нового Hyundai Santa Cruz можно будет выбрать как передний, так и полный.

Серийное производство новинки начнется уже этим летом. Собирать автомобили будет завод Hyundai в штате Алабама (США). Там же выпускают его собрата по “тележке” Tucson.