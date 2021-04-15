Опубликовано видео провального краш-теста новых Logan и Sandero

Фото: Euro NCAP

Организация Euro NCAP, специализирующаяся на проверке безопасности автомобилей, опубликовала видеоролик, в котором показала краш-тесты третьего поколения Dacia/Renault Logan и Sandero Stepway. Эти модели, напомним, провалили испытания.

В ходе тестов новые Logan и Sandero Stepway проверили на безопасность прямым лобовым ударом, боковым ударом о движущийся барьер с 50-процентным перекрытием, ударом о столб, а также столкновение с движущейся тележкой на скорости в 50 километров в час.

Результаты оказались неудовлетворительными. Безопасность взрослых пассажиров в новых Logan и Sandero Stepway эксперты Euro NCAP оценили в 70%, а детей в 72% из 100 возможных. Электронные системы безопасности оказались эффективными только в 42 процентах случаев. Травмобезопасность для пешеходов – 41%, превентивная безопасность – 42%.

Напомним, премьера новых Dacia Logan/Sandero состоялась в сентябре прошлого года. Автомобили были спроектированы на новой платформе CMF-B, которая в будущем ляжет в основу всех новых моделей Lada.

Продажи третьих Logan и Sandero в России должны начаться в 2022 году. Автомобили будет выпускать завод «АвтоВАЗа» в Тольятти.