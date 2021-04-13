ДомойАвтоновостиНовые Renault Logan и Sandero Stepway провалили краш-тесты

Новые Renault Logan и Sandero Stepway провалили краш-тесты

От: Алексей Шмидт
Фото: Euro NCAP

Организация Euro NCAP отчиталась об итогах очередной серии краш-тестов, в которых в качестве одних из участников выступили автомобили Dacia Logan и Dacia Sandero Stepway третьего поколения. По результатам испытаний румынские бюджетники, известные в России под маркой Renault, заработали всего две звезды за безопасность.

Специалисты Euro NCAP в своем отчете, посвященном итогам краш-тестов Logan и Sandero Stepway, отметили скромное оснащение этих автомобилей технологиями безопасности, ограничившись термином «без излишеств».

Система аварийного торможения на этих моделях удостоилась звания «примитивная». А тот факт, что в в бюджетном седане и хэтчбеке отсутствует функция удержания в полосе, вошло в минус из-за влияния на безопасность в случае резких маневров.

При этом испытатели выделили помощника при экстренном торможении. По словам представителей организации, если бы не другие недостатки эта система вполне могла бы довести уровень безопасности этих моделей до четырех звезд.

Напомним, премьера третьей генерации Dacia Logan и Sandero состоялась в сентябре 2020 года. В основе автомобилей лежит платформа CMF-B, на которую вскоре перейдут все Lada. 

Предыдущая статьяПоявилось первое фото салона нового кроссовера Changan CS55 Plus

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Новые Renault Logan и Sandero Stepway провалили краш-тесты

Организация Euro NCAP отчиталась об итогах очередной серии краш-тестов, в которых в качестве одних из участников выступили автомобили Dacia Logan и Dacia Sandero Stepway...

Появилось первое фото салона нового кроссовера Changan CS55 Plus

Hyundai представил Tucson L с 200-сильным мотором

Уникальную коллекцию Lada продают за 16 млн рублей

Состоялась премьера обновленного Skoda Kodiaq

«АвтоВАЗ» отказался от 1,8-литрового двигателя на Lada Vesta

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-68196 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 декабря 2016 года. 16+