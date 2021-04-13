Новые Renault Logan и Sandero Stepway провалили краш-тесты

Фото: Euro NCAP

Организация Euro NCAP отчиталась об итогах очередной серии краш-тестов, в которых в качестве одних из участников выступили автомобили Dacia Logan и Dacia Sandero Stepway третьего поколения. По результатам испытаний румынские бюджетники, известные в России под маркой Renault, заработали всего две звезды за безопасность.

Специалисты Euro NCAP в своем отчете, посвященном итогам краш-тестов Logan и Sandero Stepway, отметили скромное оснащение этих автомобилей технологиями безопасности, ограничившись термином «без излишеств».

Система аварийного торможения на этих моделях удостоилась звания «примитивная». А тот факт, что в в бюджетном седане и хэтчбеке отсутствует функция удержания в полосе, вошло в минус из-за влияния на безопасность в случае резких маневров.

При этом испытатели выделили помощника при экстренном торможении. По словам представителей организации, если бы не другие недостатки эта система вполне могла бы довести уровень безопасности этих моделей до четырех звезд.

Напомним, премьера третьей генерации Dacia Logan и Sandero состоялась в сентябре 2020 года. В основе автомобилей лежит платформа CMF-B, на которую вскоре перейдут все Lada.