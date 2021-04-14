ДомойАвтоновостиСамые дешевые Audi вышли в продажу в России

Самые дешевые Audi вышли в продажу в России

От: Алексей Шмидт
Фото: Audi

Компания Audi объявила о начале приема заказов на седаны и хэтчбеки A3 нового поколения, мировая премьера которых состоялась около года назад. Пока обе новинки доступны только в спецверсии Young&Drive по ценам от 2 миллионов 490 и 2 миллионов 590 тысяч рублей соответственно, что делает их самыми доступными в гамме моделей немецкого автопроизводителя в России.

Линейка двигателей новой A3 не может похвастать обширностью. Автомобиль предложен с безальтернативным 1,4-литровым турбомотором TFSI, выдающим 150 лошадиных сил. Ассистирует ему 8-диапазонная автоматическая трансмиссия и передний привод. 

Фото: Audi

Уже в начальных версиях «троек» в список оснащения входит цифровая панель приборов, 2-зонный климат-контроль, подогрев передних сидений, «мультимедиа» с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем, а также мультируль с подрулевыми «лепестками». Кроме этого автомобили идут со светодиодными фарами и фонарями, динамическими указателями поворотников, системой автоматической парковки и легкосплавными колесными дисками.

До дилеров первые «товарные» машины доберутся в мае этого года. Конкурировать Audi A3 на нашем рынке предстоит с седанами и хэтчбеками Mercedes-Benz A-Class, а также седаном BMW Gran Coupe второй серии.

Предыдущая статьяHaval показал тизеры нового флагманского кроссовера
Следующая статьяHonda рассекретила перед премьерой новый Civic

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Honda рассекретила перед премьерой новый Civic

Компания Honda опубликовала фотографию нового, одиннадцатого по счету поколения седана Civic. Автомобиль предназначен для рынка Северной Америки, где продажи реформенной модели стартуют этим летом. Судя...

Самые дешевые Audi вышли в продажу в России

Haval показал тизеры нового флагманского кроссовера

Новый Kia Carnival вышел в продажу в России

Toyota Land Cruiser 300: стали известны все подробности

В Германии продают модернизированную УАЗ «Буханку» за 2,3 млн рублей

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-68196 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 декабря 2016 года. 16+