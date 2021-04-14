Самые дешевые Audi вышли в продажу в России

Фото: Audi

Компания Audi объявила о начале приема заказов на седаны и хэтчбеки A3 нового поколения, мировая премьера которых состоялась около года назад. Пока обе новинки доступны только в спецверсии Young&Drive по ценам от 2 миллионов 490 и 2 миллионов 590 тысяч рублей соответственно, что делает их самыми доступными в гамме моделей немецкого автопроизводителя в России.

Линейка двигателей новой A3 не может похвастать обширностью. Автомобиль предложен с безальтернативным 1,4-литровым турбомотором TFSI, выдающим 150 лошадиных сил. Ассистирует ему 8-диапазонная автоматическая трансмиссия и передний привод.

Фото: Audi

Уже в начальных версиях «троек» в список оснащения входит цифровая панель приборов, 2-зонный климат-контроль, подогрев передних сидений, «мультимедиа» с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем, а также мультируль с подрулевыми «лепестками». Кроме этого автомобили идут со светодиодными фарами и фонарями, динамическими указателями поворотников, системой автоматической парковки и легкосплавными колесными дисками.

До дилеров первые «товарные» машины доберутся в мае этого года. Конкурировать Audi A3 на нашем рынке предстоит с седанами и хэтчбеками Mercedes-Benz A-Class, а также седаном BMW Gran Coupe второй серии.