Hyundai представил Tucson L с 200-сильным мотором

Фото: Hyundai

Обновленный Hyundai Tucson уже продается в Южной Корее и Европе, а теперь готовится поступить в реализацию в США, Китае и России. У нас реформенный кроссовер появится уже этой весной (по информации Daily-Motor.Ru – в апреле-мае). Но именно для «Поднебесной» в Hyundai подготовили спецверсию этой модели, которая будет отличаться от глобальной.

Автомобиль получит название Tucson L. Его длина составит 4670 мм, а размер колесной базы будет равен 2755 мм.

Фото: Hyundai

Интерьер китайского Tucson отличается от глобального наличием 10,25-дюймового дисплея мультимедийной системы и сенсорного блока управления «климатом». Кроме того, Tucson L оснащен для КНР вертикальным 10,4-дюймовым планшетом, по бокам которого расположились лишь несколько крупных «горячих» клавиш.

Фото: Hyundai

Техническая разница между китайской и глобальной машинами заключается в том, что версия для «Поднебесной» имеет собственный двигатель. Это полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью 200 лошадиных сил и 253 Нм. На других рынках, напомним, этот кроссовер продают с бензиновым мотором мощностью максимум 190 «сил». Трансмиссия только одна – 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.

Цены на китайский Hyundai Tucson L начинаются от 25 тысяч долларов или 1 миллион 927 тысяч рублей по текущему курсу.