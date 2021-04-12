Кроссовер Toyota Crown показали на первых фото

Фото: Sohu

В конце прошлого года в Сети появилась информация о планах компании Toyota радикально сменить имидж одной из своих самых старых моделей – седана Crown. Легендарное название используют в новом кроссовере, премьера которого состоится уже 19 апреля на автомобильной выставке в Шанхае.

Машина получит название Toyota Crown Kliger и продавать ее пока будут только в Китае. Накануне в Сети появились его первые фотографии без камуфляжа, подтверждающие, что машина окажется модификацией актуальной генерации Toyota Highlander XU70. Показанный на снимках кроссовер полностью копирует американский Highlander XSE, отличаясь лишь эмблемой.

Фото: Sohu

Что касается технических параметров, то, скорее всего, Crown Kliger не будет отличаться от обычного Highlander для рынка «Поднебесной». Если это окажется действительно так, что автомобиль будет комплектоваться гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового бензинового ДВС, работающего в связке с электромотором. Суммарная отдача этого тандема составит 192 лошадиные силы.

Выпускать Toyota Crown Kliger в КНР, как ожидается, будут параллельно с Highlander. Презентация автомобиля состоится в начале следующей недели.

В России, напомним, за Toyota Highlander просят от 3 миллионов 381 тысячи рублей.