Обновленный Skoda Kodiaq показали в профиль перед премьерой

Фото: Skoda

Компания Skoda накануне премьеры обновленного Kodiaq показала тизер этой модели, на котором автомобиль расположен в профиль. Презентация автомобиля, напомним, состоится уже завтра, 13 апреля.

Судя по опубликованному изображению реформенный «Кодиак» сохранит прежний силуэт, но изменится в деталях. Автомобиль, судя по ранее представленных мизерам, получит другой капот, модернизированную решетку радиатора, зауженные передние фары и иные «противотуманки», расположенные под ними. В переднем бампере появится более широкий воздухозаборник, обрамление L-образными элементами и алюминиевая вставка.

Ранее стало известно, что рестайлинговый Skoda Kodiaq выйдет в продажу в России во второй половине 2021 года. Сейчас у нас доступна актуальная версия этого чешского кроссовера, за которую просят от 1 миллиона 763 до 2 миллионов 583 тысяч рублей.