ДомойАвтоновостиОбновленный Skoda Kodiaq показали в профиль перед премьерой

Обновленный Skoda Kodiaq показали в профиль перед премьерой

От: Алексей Шмидт
Фото: Skoda

Компания Skoda накануне премьеры обновленного Kodiaq показала тизер этой модели, на котором автомобиль расположен в профиль. Презентация автомобиля, напомним, состоится уже завтра, 13 апреля.

Судя по опубликованному изображению реформенный «Кодиак» сохранит прежний силуэт, но изменится в деталях. Автомобиль, судя по ранее представленных мизерам, получит другой капот, модернизированную решетку радиатора, зауженные передние фары и иные «противотуманки», расположенные под ними. В переднем бампере появится более широкий воздухозаборник, обрамление L-образными элементами и алюминиевая вставка. 

Ранее стало известно, что рестайлинговый Skoda Kodiaq выйдет в продажу в России во второй половине 2021 года. Сейчас у нас доступна актуальная версия этого чешского кроссовера, за которую просят от 1 миллиона 763 до 2 миллионов 583 тысяч рублей.

Предыдущая статьяВ России заметили новый кроссовер CheryExeed VX размером с Land Cruiser 200

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Обновленный Skoda Kodiaq показали в профиль перед премьерой

Компания Skoda накануне премьеры обновленного Kodiaq показала тизер этой модели, на котором автомобиль расположен в профиль. Презентация автомобиля, напомним, состоится уже завтра, 13 апреля. Судя...

В России заметили новый кроссовер CheryExeed VX размером с Land Cruiser 200

Как будет выглядеть обновленный кросс-купе Haval F7x

Стартовали продажи Lada с мультимедийной системой EnjoY Pro

Новый минивэн Hyundai Custo: появились свежие подробности

Toyota Land Cruiser 80 переделали в 2-дверный фургон

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-68196 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 декабря 2016 года. 16+