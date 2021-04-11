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Skoda Octavia впервые получила версию Sportline

От: Алиса Шашкова
Фото: Skoda

Компания Skoda расширила список спецверсий лифтбэка и универсала Octavia. Автомобиль получил а-ля «спортивное» исполнение под названием Sportline, отличающееся особым декором и настройками.

Внешне отличить «спорт-версию» Sportline от обычной «Октавия» можно будет по черным элементам отделки кузова: передний спойлер, рамка радиаторной решетки и шильдики. Вы этом же цвете выполнили задний диффузор и спойлер.

Уже в базовой комплектации автомобиль получит 17-дюймовые колесные диски с черными акцентами, которые за дополнительную плату можно будет заменить на 18- и 19-дюймовые. 

Фото: Skoda

В салоне появятся спортивные передние кресла со встроенными подголовниками и «дышащим» покрытием ThermoFlux, а также рулевое колесо, выполненное в спортивном дизайне. 

Версию Sporline можно будет выбрать как в бензином и дизельном исполнениях, так и с гибридным силовым агрегатом и мотором, работающим на природном газе. Самые мощные модификации будут приводиться в движение за счет 190-сильного бензинового и 200-сильного дизельного моторов, ассистировать которым призван 7-диапазонный «робот» DSG и система полного привода. 

Опционально для этой модели предложат адаптивную подвеску Dynamic Chassis Control, несколько ассистентов водителя и центральную подушку безопасности между передними сиденьями.

Привезут ли «оспортивленную» версию Skoda Octavia в Россию, не сообщается. 

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