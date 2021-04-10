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Nissan анонсировал второе поколение 7-местного кроссовера QX60

От: Алексей Шмидт
Фото: Infiniti

Премиальное подразделение Nissan Infiniti анонсировало скорую премьеру нового поколения среднеразмерного 7-местного кроссовера QX60. Автомобиль встанет на конвейер в конце 2021 года. 

Согласно свежей информации, оглашенной пресс-службой Infiniti в видеоролике на YouTube, автомобиль получит «предиктивную» систему полного приода, позволяющую передавать на задние колеса до 50 процентов тяги. Причем в определенных ситуациях кроссовер сможет делать это даже заранее. Второму поколению QX60 будет также положена функция управления вектором тяги, которая реализуется путем подтормаживания колес с ограниченным сцеплением. Система позволяет более уверенно чувствовать себя на скольких покрытиях. 

Кроссовер предложат покупателям с новым 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 299 лошадиных сил, который QX60 позаимствует у Nissan Pathfinder свежей генерации. На место вариатора придет 9-диапазонная автоматическая трансмиссия фирмы ZF. 

В Infiniti обещают по мере приближения к дате премьеры второго поколения QX60 делиться новыми подробностями об этой модели. 

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