Самый дешевый кроссовер Geely вновь обновили

Фото: Geely

Компания Geely во второй раз обновила в Китае свой самый доступный кроссовер Vision X3 (экспортное название Emgrand X3 или GX3). C рестайлингом автомобиль получил к имени приставку Pro, пережил незначительные визуальные перемены, а также обзавелся определенными техническими нововведениями.

Визуально отличить обновленный «паркетник» от дереформенного можно по другой радиаторной решетке с «вогнутыми» клиньями и новыми бамперам. На корме вместо шильдика компании теперь нанесена надпись «Geely». Фары и фонари остались без изменений.

Фото: Geely

В салоне перемен оказалось куда больше. Кроссовер оснастили «многослойной» передней панелью, другим рычагом трансмиссии, новыми дверными картами, а дефлекторы обдува спрятали в одну линию. Дисплей «мультимедии» сохранил 8-дюймовый размер, но теперь расположен над центральной консолью («парящий» стиль). Кроме того, реформенный «паркетник» получил беспроводную зарядку для смартфона.

Двигатель остался прежним. В Китае Vision X3 продают с безальтернативным 1,5-литровым атмосферным агрегатом мощностью 109 лошадиных сил (142 Нм), который после обновления будет иметь режим Eco, позволяющий экономить топливо. Набор трансмиссий остался без изменений: это 5-ступенчатая МКП или вариатор. Привод, как и прежде, только передний.

Премьера обновленного Geely Vision X3 Pro запланирована на 15 апреля. Цены пока не объявлены. За актуальную модель без литеры «Pro» в КНР сейчас просят от 49 тысяч 900 юаней или 593 тысячи рублей по текущему курсу.