Haval привез в Россию «Большую собаку» и «Танк»

Фото: Haval

Компания Haval анонсировала премьеру в России двух новых моделей – внедорожников Big Dog (в переводе «Большая собака») и Wey Tank. Оба автомобиля были показаны российском дилерам сегодня, 9 апреля, на специальном мероприятии в Сочи.

По словам одного из источников издания «Китайские автомобили», побывавшего на показе этих моделей, автомобили привезли в Россию не ради интереса, для того, чтобы начать их производство на заводе Haval в Тульской области (индустриальный парк «Узловая»). Примерная дата их запуска в продажу – 2023 год.

Ранее пресс-служба Haval не подтверждала сведения о появлении моделей Big Dog и Tank на российском рынке, но и не опровергала. Представители китайского автопроизводителя говорили, что «следуют утвержденному плану представить на российском рынке в ближайшие три года пять новых моделей», но какие именно, не называли. Теперь становится очевидно о каких машинах шла речь.

Wey Tank 300. Фото: Haval

Напомним, внедорожник Wey Tank 300 спроектирован на платформе GW P01, лежащей в основе Haval H9. По габаритам автомобиль сопоставим с российским УАЗ «Патриот». В Китае Tank 300 оснащают 2-литровым турбомотором мощностью 227 лошадиных сил, ассистирует которому 8-диапазонная автоматическая трансмиссия и полный привод Part-Time.

Haval Big Dog. Фото: Haval

Что касается модели Big Dog, то она меньше Tank 300 по размерам и выполнена в ретро-стилистике. Автомобиль доступен для покупателей в «Поднебесной» с 2-литровым двигателем мощностью 211 лошадиных сил и 1,5-литровым 169-сильным агрегатом. Связку обоим составляет 7-диапазонный «робот».