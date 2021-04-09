Nissan выпустит электрический кроссовер размером с Juke

Фото: открытые источники

Компания Nissan готовит новый электрический SUV, который по габаритам окажется сопоставим с компактным кроссовером Juke. Электрокар расположится на ступень ниже модели Ariya, продажи которой стартуют в середине 2021 года.

В основе новинки будет лежать модульная платформа CMF-EV. Электрический кроссовер получит фирменную систему полного привода Nissan E-4ORCE, состоящую из отдельных электрических двигателей на каждой из осей. У новой модели будет и переднеприводная версия, которая, как ожидается, окажется существенно дешевле полноприводной.

В Nissan утверждают, что за счет более продуманной компоновки новый кроссовер будет куда просторнее, чем Juke. Электрокар оснастят батареями емкостью 63 кВт/ч, обеспечивающими запас хода около 400 километров.

Когда начнутся продажи «младшего» брата Nissan Ariya пока не сообщается. После того, как эта модель поступит в реализацию, конкурировать ей предстоит с такими автомобилями как: Peugeot e-2008 и Hyundai Kona Electric.

Учитывая, что кроссовер Nissan Ariya планируют привезти в Россию, не исключено, что и новый компактный электрический «паркетник» в перспективе может также выйти в продажу на нашем рынке.