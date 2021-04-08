Geely приостановила продажи хэтчбека GS в России

Фото: Geely

На российском рынке приостановились продажи хэтчбеков Geely GS. Информация о модели пропала с официального сайта китайской марки. Речь идет о полном прекращении реализации этой пятидверки в РФ или же это временно явление, пока неизвестно.

Наши коллеги с портала «Китайские автомобили» обратились в пресс-службу Geely с просьбой разъяснить ситуацию, однако никакой конкретики от российского офиса автопроизводителя кроме фразы «на данный момент поставки GS прекращены», в итоге не получили.

По предварительной информации, дилеры Geely действительно занимаются распродажей оставшихся на складах хэтчбеков GS, причем большая часть из них является машинами для клиентских тест-драйвов.

Фото: Geely

Производством Geely GS с января 2021 года занимается предприятие «БелДжи», расположенное неподалеку от Минска (Республика Беларусь). С этого же завода в Россию поставляют кроссоверы Emgrand X7, Tugella, Atlas и Coolray.

Что касается модели GS, то цены на нее до последнего времени варьировались в пределе 1 миллиона 99 тысяч 900 – 1 миллиона 369 тысяч 990 рублей в зависимости от выбранной покупателем комплектации.