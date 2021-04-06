Opel начал продажи в РФ «убийцы» Karoq и Seltos

Opel Crossland. Фото: Opel

Компания Opel открыла прием заявок в России на самый доступный кроссовер бренда под названием Crossland. Автомобиль предложен на нашем рынке в четырех комплектациях с одним двигателем по цене от 1 миллиона 699 тысяч до 2 миллионов 119 тысяч рублей. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию Daily-Motor.Ru.

Автомобиль привезли в Россию с безальтернативным 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 110 лошадиных сил, сочетающимся с 6-диапазонной классической автоматической трансмиссией. Привод – только передний. С места до первой «сотни» Crossland разгоняется за 10,9-секунды, а его максимальная скорость составляет 187 километров в час.

Opel Crossland. Фото: Opel

Кроссовер Crossland стал первым автомобилем Opel на российском рынке, получившим Vizor Face – объединенные под хромированным кантом в единую деталь светодиодные фары и фальшрадиаторная решетка.

Габариты модели незначительно превосходят российский городской хэтчбек Lada XRay (4217 мм в длину и 2604 мм между осями). Объем багажного отделения в начальной конфигурации равен 410 литрам, однако при сложенных задних сиденьях этот показатель можно увеличить до 520 и 1255 литров соответственно.

Интерьер Opel Crossland. Фото: Opel

В зависимости от комплектации новый кроссовер Opel для России предложен с 16- либо 17-дюймовыми колесными дисками, сиденьями с регулировками в 14 направлениях, проекционным дисплеем, камерой заднего вида, помощником при парковке, системой предупреждения столкновений с функцией автоматического экстренного торможения. В арсенал этой модели также входят системы распознавания пешеходов, контроля усталости водителя и мониторинга слепых зон.

Стоимость максимального варианта оснащения составляет 2 миллиона 119 тысяч рублей. На российском рынке Opel Crossland (по крайней мере по цене) будет конкурировать с Skoda Karoq и Kia Seltos.