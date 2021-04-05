ДомойАвтоновостиКаким будет новое поколение «Нивы»?

Каким будет новое поколение «Нивы»?

От: Алексей Шмидт
Lada Niva Vision. Фото: Lada

Сегодня, 5 апреля, легендарная модель советского автопрома «Нива» отмечает 44-ю годовщину с начала выпуска.

Автомобиль встал на конвейер 5 апреля 1977 года. С тех пор было выпущено около 2,5 миллионов таких внедорожников, а еще более 530 тысяч отправили на экспорт. Несмотря на столь почтенный возраст машина практически не отличается от первых образцов, но вскоре все изменится. 

Фото: Lada

В начале 2021 года компания Renault обнародовала новый план «Ренолюция», в рамках которого все будущие модели Lada будут спроектированы на французской платформе CMF-B. Новое поколение Niva входит в их число. 

Скетч Lada Niva Vision. Фото: Lada

Судя по ранее опубликованным скетчам, новая Lada Niva получит дизайн с оглядкой на актуальную модель, но выполненный по современным лекалам. Ожидается, что у автомобиля будет сразу две версии: городская и внедорожная. Вторая получит «честный» полный привод и дорожный просвет в 240 мм. Под капот могут установить бензиновые моторы ВАЗ-21179 и Renault H5Ht, ассистировать которым предстоит 6-ступенчатой МКП или вариатору. 

Премьера нового поколения Lada Niva запланирована на 2024 год. 

Предыдущая статьяCемиместную Hyundai Creta показали на рендерах

Самое интересное:

Cейчас читают:

Каким будет новое поколение «Нивы»?

Сегодня, 5 апреля, легендарная модель советского автопрома «Нива» отмечает 44-ю годовщину с начала выпуска. Автомобиль встал на конвейер 5 апреля 1977 года. С тех...

Cемиместную Hyundai Creta показали на рендерах

Возрожденный «ЗАЗ Ланос 2021» показали на рендере

Nissan начал собирать в РФ Qashqai и X-Trail с автопилотом

Новые Renault Duster начали поставлять в страны СНГ

Электрический кроссовер Genesis GV70 выехал на тесты

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-68196 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 декабря 2016 года. 16+