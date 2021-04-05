Каким будет новое поколение «Нивы»?

Lada Niva Vision. Фото: Lada

Сегодня, 5 апреля, легендарная модель советского автопрома «Нива» отмечает 44-ю годовщину с начала выпуска.

Автомобиль встал на конвейер 5 апреля 1977 года. С тех пор было выпущено около 2,5 миллионов таких внедорожников, а еще более 530 тысяч отправили на экспорт. Несмотря на столь почтенный возраст машина практически не отличается от первых образцов, но вскоре все изменится.

Фото: Lada

В начале 2021 года компания Renault обнародовала новый план «Ренолюция», в рамках которого все будущие модели Lada будут спроектированы на французской платформе CMF-B. Новое поколение Niva входит в их число.

Скетч Lada Niva Vision. Фото: Lada

Судя по ранее опубликованным скетчам, новая Lada Niva получит дизайн с оглядкой на актуальную модель, но выполненный по современным лекалам. Ожидается, что у автомобиля будет сразу две версии: городская и внедорожная. Вторая получит «честный» полный привод и дорожный просвет в 240 мм. Под капот могут установить бензиновые моторы ВАЗ-21179 и Renault H5Ht, ассистировать которым предстоит 6-ступенчатой МКП или вариатору.

Премьера нового поколения Lada Niva запланирована на 2024 год.